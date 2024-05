Inter, Correa in uscita: non solo l’Arabia Saudita anche due piste argentine

Correa pronto a fare le valigie dopo il rientro dal prestito al Marsiglia, per l'argentino ipotesi ritorno in Sudamerica

Joaquin Correa rientrato all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Marsiglia, sarà pronto a fare le valigie nuovamente questa volta in maniera definitiva. I nerazzurri come riferisce la Gazzetta dello Sport vogliono trovargli una sistemazione, è quasi certo che l’argentino non rimarrà alla corte di Simone Inzaghi.

Inter, per Correa ipotesi River Plate o Estudiantes

In Argentina si sono fatte avanti l’Estudiantes dove lo stesso calciatore è cresciuto professionalmente, e il River Plate oltre alle sirene arrivate dall’Arabia Saudita. Correa che nel 2021 quando l’Inter lo prelevò dalla Lazio spese più di 30 milioni di euro, la parte finale di questa cifra è stata rilevata a bilancio lo scorso giugno, l’investimento è stato sicuramente importante per i nerazzurri nell’arco degli anni.