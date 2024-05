Inter, dirigenti Oaktree in sede per incontrare Inzaghi e Marotta | Le ultime

Due dirigenti del fondo californiano sono a Milano per incontrare gli A. D. dell'Inter e il tecnico nerazzurro, per parlare anche di strategie di mercato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi sarà una giornata densa alla sede dell’Inter in Viale della Liberazione. Sono previsti infatti ulteriori colloqui fra i dirigenti di Oaktree e il management nerazzurro. A Milano sono arrivati Alejandro Cano e Katherine Ralph, che si troveranno prima con Marotta e Antonello, già incontrati negli scorsi giorni, e poi per la prima volta con Simone Inzaghi.

Oaktree incontra Inzaghi per parlare di mercato

Sicuramente il primo incontro fra Inzaghi e i dirigenti di Oaktree sarà una formalità, ma anche un’occasione per concordare le strategie di mercato dell’Inter a livello economico. Il 4 giugno è stata convocata l’assemblea dei soci, dalla quale nascerà il nuovo CdA.