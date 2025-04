Si farà di tutto per recuperare Thuram, ovviamente senza forzare la situazione anche in virtù di un calendario che, causa semifinali di Champions, è molto fitto. Il tecnico Simone Inzaghi e la sua formazione sono attesi dalla bellezza di sei gare in poco più di due settimane, dalla trasferta di domenica a Bologna, essenziale per la conquista dello scudetto, fino alla gara contro il Barcellona del prossimo 6 maggio che mette in palio la finale di Champions League. In mezzo, come detto, la sfida contro il Milan in Coppa Italia e le partite contro Verona e Roma oltre al match del Camp Nou.