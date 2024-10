Il derby d’Italia è alle porte e in seguito alla dolorosa sconfitta contro lo Stoccarda in Champions, Thiago Motta pensa a delle novità per la sua Juventus.

Koopmeiners e Douglas Luiz ko: Yildiz trequartista?

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, con le due assenze pesanti sulla trequarti Thiago Motta starebbe pensando di inserire il 10 turco in quel ruolo. Nel ruolo di esterno invece ballottaggio Weah-Coincecao. Punta centrale invece confermato Dusan Vlahovic.