Inter-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Prosegue la corsa dell’Inter verso la seconda stella. La sconfitta subita dalla Juventus contro l’Udinese ha messo in nerazzurri in posizione di vantaggio di ben 7 punti sulla secondi. La formazione di Simone Inzaghi, impegnata martedì in Champions League, affronta la Salernitana a San Siro, venerdì alle 21. Diversa la posizione dei campani, sconfitti dall’Empoli nell’ultima uscita, con conseguente esonero di Filippo Inzaghi e subentro di Fabio Liverani, occupano l’ultima posizione in classifica. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Inter-Salernitana: