Inter, sfida al Barcellona per Bergvall | Le ultime

Lo svedese verso i blaugrana, i nerazzurri non mollano

L’Inter comincia a guardare al futuro e lo cercando in Svezia. Infatti, nel mirino della società nerazzurra sarebbe finito Lucas Bergvall, centrocampista classe 2006 del Djurgarden. Il calciatore avrebbe attirato l’attenzione di diversi club europei: su tutti il Barcellona, come riferito da Gianluca Di Marzio.

Il club catalano sarebbe pronto ad offrire agli svedesi una cifra intorno ai 10 milioni di euro, inferiore ai 15 richiesti in partenza dai proprietari del cartellino. Tuttavia sulle tracce del centrocampista, in scadenza nel 2025, ci sarebbero anche l’Atlético Madrid e l’Eintracht Francoforte. I nerazzurri cercheranno di capire se ci sono le possibilità per giocare d’anticipo e soffiare il giovane talento al Barcellona, attualmente favorito.