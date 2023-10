A Ds Sport Radio, Javier Zanetti ha parlato anche di Lautaro Martinez e del momento di magra, quanto a gol, che sta vivendo con la Nazionale argentina. Ecco le sue parole.

Inter, le parole di Zanetti

“Deve stare tranquillo. All’Inter sta dimostrando che tipo di giocatore è. È il nostro capitano e si identifica con il nostro club dentro e fuori dal campo”.

E sulla Nazionale argentina ha aggiunto

“È un momento da godersi, la squadra ci ha abituato bene da quando ha vinto la Copa America e gioca a memoria. E vedendola giocare in questo modo, la Nazionale ci spinge ancora a sognare. Messi è il migliore del mondo e Di Maria è un punto di rigerimento. Molina è arrivato in silenzio in Nazionale. Pochissimo lo conoscevano e ha saputo dimostrare molta calma”.