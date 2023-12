Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato al termine della vittoria dell’Olimpico sottolineando la grande prestazione della squadra. “Abbiamo fatto una partita importante, in uno stadio difficile e contro una squadra di assoluto valore. Da allenatore fa piacere vincere una gara così. Abbiamo coperto bene il campo, concesso solo un’occasione a Rovella. Siamo stati squadra nei momenti difficili”.

Inzaghi: “I tifosi vanno ringraziati”

Qui l’Inter non vinceva dal 2018. È uno snodo per il campionato?

“No, è una vittoria importante ma mancano 22 partite. Dobbiamo continuare in questo modo, giocando da squadra. I ragazzi devono continuare a mettermi in difficoltà ogni allenamento perché giochiamo tantissimo”.

Devi lavorare per frenare gli entusiasmi?

“No la squadra è matura. I tifosi vanno ringraziati, erano tantissimi, è stato bello vederli anche che arrivano allo stadio”.

Come sta Sanchez?

“Speriamo possa esserci in Coppa. Ha avuto un affaticamento nella rifinitura dopo 20 minuti. Abbiamo preferito non comprometterlo oggi. Domani mattina farà dei controlli”.