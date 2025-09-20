Juve stanca e senza idee. Tudor pareggia a Verona 1-1

Tra le buone notizie in casa Juve c’è il ritorno in campo di Francisco Conceiçao che trova anche la rete al 19′ con una splendida iniziativa personale. Al 44′ la partita torna sul livello del mare grazie al rigore trasformato da Orban dopo il fallo di mano di Joao Mario sanzionato da Rapuano con revisione al Var. Nel recupero della prima frazione di gioco il centravanti del Verona rifila una gomitata a Gatti rischiando il rosso ma è solo giallo. Al 67′ il Verona trova il 2-1 ma la rete viene annullata per fuorigioco di Serdar. I bianconeri faticano e rischiano in più circostanze di perdere la partita ma strappano un punto al Bentegodi e lunedì il Napoli ha la possibilità di allungare in casa contro il Pisa.

Tabellino del match

Reti: 19′ Conceiçao, 44′ rig. Orban

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali (78′ Niasse), Serdar (89′ Yellu), Akpa Akpro (78′ Kastanos), Bernede, Bradaric; Giovane (63′ Sarr), Orban (89′ Ajayi). All. Zanetti

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario (83′ Zhegrova), Locatelli (46′ Koopmeiners), Thuram (57′ Adzic), Cambiaso; Conceiçao (70′ David), Yildiz; Vlahovic (57′ Openda). All. Tudor

Ammoniti: 7′ Akpa Akpro, 9′ Gatti, 39′ Kelly, 45+2′ Orban, 65′ Koopmeiners, 76′ Bernede