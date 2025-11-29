Juventus-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Juventus-Cagliari sarà l’anticipo si sabato 29 novembre 2025 valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A. Il match all’Allianz Stadium verrà guidato dall’arbitro Crezzini di Siena con fischio d’inizio alle ore 18.

Juventus-Cagliari, probabili formazioni

La Juventus è a digiuno di vittorie, tranne nell’esordio in panchina di Luciano Spalletti in campionato, non ha più vinto in Serie A. Prima del successo in terra norvegese cono il Bodo/Glimt, i bianconeri avevano raccolto pareggi deludenti contro Torino e Fiorentina. Per la Vecchia Signora è quasi un obbligo vincere contro il Cagliari per evitare di staccarsi ulteriormente dal treno Champions ora lontano 4 punti.

Il Cagliari cerca la vittoria contro la Juve che manca dal 31 gennaio 2009 quando sulla panchina rossoblù sedeva Massimiliano Allegri. Una vittoria contro la squadra torinese sarebbe importantissima per la classifica della squadra cagliaritana che potrebbe migliorare la propria classifica, allontanandosi dalla zona di retrocessione.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Cabal, Rouhi, Miretti, Joao Mario, McKennie, Adzic, Zhegrova, David, Openda. Indisponibili: Milik, Bremer, Pinsoglio, Rugani. Squalificati: -. Diffidati: Koopmeiners.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Obert, Luperto, Zappa; Folorunsho, Adopo, Prati, Deiola, Palestra; Borrelli, Esposito. All. Pisacane. A disposizione: Radunovic, Ciocci, Di Pardo, Idrissi, Pintus, Juan Rodriguez, Liteta, Mazzzitelli, Cavuoti, Felici, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti. Indisponibili: Belotti, Mina, Zé Pedro. Squalificati: -. Diffidati: -.

Juventus-Cagliari, dove vederla in streaming e tv

Juventus-Cagliari, gara valida per la tredicesima giornata della Serie A, è in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Dazn (214).