Juventus, da Rugani a Rabiot: le ultime sui rinnovi

Juventus, Rugani vicino al rinnovo. Alex Sandro e Rabiot in bilico

Se per Daniele Rugani si è vicino al raggiungimento di un accordo, con un nuovo contratto fino al 2027 e uno stipendio ridotto rispetto ai 3,5 milioni di euro netti attuali, la situazione per Alex Sandro è ancora in fase preliminare. Tuttavia, per Adrien Rabiot c’è ottimismo alla Continassa riguardo a un prolungamento contrattuale. La Juventus spera di arrivare a un accordo più lungo, ma le decisioni definitive saranno prese nei prossimi mesi. Il rischio principale è rappresentato dalle altre grandi squadre europee, con il Bayern Monaco in testa come possibile contendente.