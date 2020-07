Juventus, Gigi Buffon si appresta a superare il record di presenze in serie A di Paolo Maldini

L’atteso derby della Mole e la probabile formazione dei bianconeri.

Il 200esimo derby torinese apre la 30^ giornata di serie A; le due squadre saranno in campo alle 17.15 all’Allianz Stadium, la diretta su Sky.

Le dichiarazioni di Mister Sarri

Maurizio Sarri in conferenza stampa ha dichiarato: “Il derby è sempre una partita particolare, che esula da ogni tipo di discorso logico. Dobbiamo affrontare una squadra stramotivata, perché questa sfida è sempre più importante per il Torino che per la Juve, e stare attenti a una squadra che può contare su queste motivazioni. Bisogna prepararla bene mentalmente, per pareggiare le motivazioni. Per quanto riguarda il caldo, come parte del movimento calcio dico che è un errore giocare alle 17, ma come allenatore della Juventus mi adeguo”

I bianconeri favoriti, i granata in difficoltà

L’allenatore toscano non si fida, anche se i suoi giocatori partono super favoriti, non possono comunque permettersi passi falsi e rischiare l’avvicinamento della Lazio. I granata dal canto loro stanno attraversando un momento di difficoltà, per loro infatti sarà una partita giocata per tentare la svolta decisiva alla stagione in corso; reduci da due sconfitte di fila, hanno bisogno di punti per allontanarsi della zona rossa della classifica.

Il record di presenza in serie A per Gigi Buffon

Per Buffon, che ha appena rinnovato il contratto, sarà una giornata speciale, partendo infatti titolare, riuscirà a raggiungere il record di presenze (648) superando così Paolo Maldini. Sarri dovrebbe così concedere un turno di riposo a Szcesny, per il resto non sono attese grandi novità. Dovremmo continuare a vedere il tridente ormai consolidato composto da Dybala, Ronaldo e Bernardeschi, con Douglas Costa pronto a subentrare a partita in corso, a centrocampo ci sarà spazio invece per Matuidi.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.