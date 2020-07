Juventus: I giocatori bianconeri approdano anche sul social network di TikTok

Da Dybala a Ronaldo, i giocatori juventini imitano e invertono le diverse esultanze

Con una nota ufficiale sul sito internet, il club bianconero annuncia: “Pensi di saper replicare il ‘SIIIIUUU‘ di Cristiano Ronaldo? O di avere la tua ‘mask‘ come Paulo Dybala? O magari sai fare la ‘Charo dance‘ meglio di Blaise Matuidi? È arrivato il momento di dimostrarcelo sul nostro nuovo canale TikTok! Da oggi, la nostra presenza sui social, che vanta già oltre 100 milioni di tifosi in tutto il mondo, e un’ecosistema sviluppato attraverso diverse piattaforme (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Weibo, Wechat, Douyin and Toutiao), si ampia ulteriormente”.

Questa nuova visione permette di raggiungere e interagire con i fans in modo ancora più ampio, raggiungendo così un nuovo pubblico ed evolvendosi con loro. Si tratta di un ulteriore passo avanti. Nel comunicato viene infatti spiegata la missione di questa iniziativa: “In linea con i valori della piattaforma, la nostra missione su TikTok è quella di ispirare creatività e far sorridere, portando una nuova prospettiva del Club, con contenuti divertenti, esclusivi e dietro le quinte”

I calciatori si sono scambiati l’esultanza. Così Sczesny si è ritrovato a fare la ‘Charo dance‘ di Matuidi mentre Pjanic e Bonucci si sono imitati a vicenda, il difensore mettendosi il dito in bocca e il centrocampista ruotando l’indica davanti alla faccia. E per un giorno Cristiano Ronaldo ha mostrato la sua mask; imitazione, ovviamente, della celebre esultanza di Dybala, che ha ricambiato con il “siuuuuu” del portoghese. Ora ovviamente tocca ai tifosi della Vecchia Signora imitare i gesti dei propri idoli, per arricchire la nuova famiglia della Juventus su TikTok.