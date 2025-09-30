Il pareggio della Juventus contro il Verona non è stata l’unica nota dolente del match; Igor Tudor si ritrova anche con due giocatori ai box: Thuram e Bremer. I due giocatori hanno accusato problemi durante la gara e hanno chiesto il cambio. Non solo loro due, in infermeria c’era già Conceiçao. Le condizioni.

Juventus, contro il Villarreal tutti presenti

Domani la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Villarreal nella seconda giornata di Champions League. Nella seduta di allenamento del lunedì, è stato osservato un allenamento differenziato per Bremer e Thuram. Mentre i due giocatori si allenano a parte, Conceiçao è tornato in gruppo dopo la mancata convocazione contro l’Atalanta, ma solo a livello precauzionale.

La buona notizia è che Igor Tudor dovrebbe avere tutti e tre i giocatori per la sfida europea in Spagna. Una sfida da non sottovalutare quella contro gli spagnoli del Sottomarino giallo, perché porterebbe 3 punti importanti. Non bisogna sottovalutare l’avversario anche perché nell’ultimo confronto in campionato finito 1-0 contro l’Athletic Club di Bilbao al San Mames ha ampiamente dimostrato le sue qualità. La squadra di Marcelino sta tornando ad essere quella dei bei tempi, quando il club raggiunse persino la semifinale di Champions League. Mentre in Champions, almeno per ora, i suoi punti in questa competizione sono zero, in virtù della sconfitta all’esordio a Londra contro il Tottenham, ma in Liga il Villarreal ha totalizzato 16 punti in 7 gare.