La Juventus mette in archivio la brutta prestazione contro la Fiorentina e pensa alla Champions. I bianconeri tornano in campo in Norvegia contro il Bodo. Non sarà una gara semplice sotto nessun aspetto, neanche quello climatico che vedrà temperature rigidissime e il dover giocare su un campo sintetico. Ma domani si attende una svolta, non solo dal rendimento e dalla mentalità dei giocatori, anche dal tecnico. Spalletti ha ancora qualche dubbio sulla formazione, ma qualcosa cambierà.

Juventus, tocca a Spalletti

Adesso tocca a Luciano Spalletti fare la differenza per far svoltare la Vecchia Signora. In questo momento la svolta serve non solo in generale, soprattutto in Champions League. Al momento Spalletti ha vinto una sola gara, sta ancora cercando di capire come meglio può funzionare la squadra secondo le risorse a disposizione, anche se il calendario non concede tempo per pensare e provare.

La Juve è già pronta a dover scendere in campo contro il Bodo/Glimt, oggi ultimo allenamento prima della partenza, nella rifinitura Spalletti dovrà capire come dare la scossa giusta. Tra i dubbi dell’ex c.t. c’è anche un possibile rilancio di David e quello di Francisco Conceiçao, vicini al solido Yildiz. I bianconeri hanno bisogno di vincere per poterci credere ancora. I playoff sono lontanissimi con i soli 3 punti ottenuti fino ad oggi.