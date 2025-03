Juventus, Thiago Motta a caccia di solidità: Focus sulla fase difensiva

Thiago Motta si appresta ad affrontare giorni cruciali per invertire la rotta e dare una risposta concreta alla crisi che ha colpito la sua Juventus. Il tecnico bianconero, nonostante l’assenza di ben 14 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, continua a lavorare con intensità su una rosa ridotta ai minimi termini. Gli elementi a disposizione includono Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Kalulu, Locatelli, Thuram, Savona, Kelly, Alberto Costa, oltre a Douglas Luiz, attualmente infortunato ma in fase di recupero. Secondo quanto scritto da “tuttojuve.com”, il primo obiettivo è chiaro: ripristinare la solidità difensiva smarrita. Subire sette reti senza segnarne alcuna nelle ultime due gare è un dato allarmante, che impone un immediato cambio di rotta. Il focus del lavoro settimanale è sulla fase difensiva, che dovrà tornare ad essere organizzata e compatta, coinvolgendo tutti i reparti, a partire dagli attaccanti.

Juventus, Soluzioni e variazioni offensive

Per ritrovare equilibrio e incisività, Motta potrebbe riproporre l’approccio tattico che aveva reso la Juventus solida nelle prime fasi della stagione. Tra le ipotesi in fase di studio, spicca un possibile cambio di posizione per Kolo Muani, che potrebbe essere impiegato sull’out sinistro nel caso in cui Vlahovic dovesse tornare tra i titolari. Un’altra opzione potrebbe prevedere l’impiego di Kenan Yildiz in posizione avanzata sulla trequarti, a supporto di un’ipotetica coppia d’attacco.