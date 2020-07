Juventus-Torino, le probabili formazioni. Dove vederla in streaming

Alle ore 17,15 si gioca il derby della Mole tra Juventus e Torino

Pochi cambi in vista nelle formazioni, Sarri e Longo si affidano ai loo titolarissimi.

QUI JUVENTUS Sarri conferma Bernardeschi nel tridente d’attacco per cui avremo Buffon in porta, in difesa Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo, a centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi, in attacco Ronaldo, Dybala e Bernardeschi.

QUI TORINO Longo si affida al solito 3-5-2 con Sirigu in porta, in difesa Izzo, Nkolou e Bremer, a centrocampo De Silvestri, Meitè, Rncon, Lukic e Andaldi, in attacco Verdi e Belotti.

Juventus-Torino, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo.

ORARIO E DOVE VEDERLA

Il derby della Mole andrà in scena sabato 4 luglio alle 17:15 e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile dagli utenti Sky anche in diretta streaming per gli utenti Sky mediante Sky Go e si potrà seguire sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’apposita applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma