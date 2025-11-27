La Roma batte il Midtjylland e si porta a tre punti dalla vetta di Europa League

La Roma batte 2-1 il Midtjylland e si porta a tre punti dalla vetta della classifica di Europa League, oltre ad ottenere la prima vittoria europea dell’anno in casa. Nel corso del primo tempo Manu Konè è costretto a lasciare il campo causa infortunio, per lui possibile l’assenza contro il Napoli nel posticipo di Serie A.

Roma in vantaggio al 7′ con El Aynaoui servito da un cross di Celik, e portiere ospite battuto. La Roma controlla ma cala nella ripresa, e proprio nel miglior momento dei norvegesi raddoppia, contropiede di Bailey ed El Shaarawy indovina il tiro che batte Olafsson. Dopo quattro minuti gli ospiti accorciano le distanze con un gol in diagonale in area di Paulinho. Nel finale la Roma potrebbe segnare il tris ma El Shaarawy vanifica tutto.

Il tabellino

Roma-Midtjylland 2-1

ROMA: Svilar M., Ghilardi D., Mancini G., Ndicka E., Celik Z. (dal 34′ st Tsimikas K.), El Aynaoui N., Kone M. (dal 27′ pt Cristante B.), Wesley Franca, Soule M. (dal 17′ st Ferguson E.), Pellegrini Lo. (dal 17′ st El Shaarawy S.), Dybala P. (dal 34′ st Bailey L.). A disposizione: Bailey L., Cristante B., De Marzi G., El Shaarawy S., Ferguson E., Gollini P., Hermoso M., Pisilli N., Rensch D., Tsimikas K., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..

MIDTJYLLAND: Olafsson E., Mbabu K., Diao O., Erlic M., Bech Sorensen M., Bak V. (dal 22′ st Paulinho), Castillo D. (dal 16′ st Byskov V.), Bravo P. (dal 1′ st Junior Brumado), Billing P., Franculino (dal 31′ st Simsir A.), Gogorza M. (dal 1′ st Osorio D.). A disposizione: Byskov V., Cho Gue-Sung, Dani Silva, Djabi A., Etim F., Junior Brumado, Lee H., Lossl J., Osorio D., Paulinho, Simsir A., Ugboh M. Allenatore: Tullberg M..

Reti: al 7′ pt El Aynaoui N. (Roma) , al 38′ st El Shaarawy S. (Roma) al 42′ st Paulinho (Midtjylland) .

Ammonizioni: al 8′ st Cristante B. (Roma) al 33′ st Osorio D. (Midtjylland), al 35′ st Erlic M. (Midtjylland), al 40′ st Bech Sorensen M. (Midtjylland).