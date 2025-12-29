La Roma fa festa col Genoa di De Rossi (3-1)

Di
Francesco Mario Fontana
-
2
serie a enilive 2025 2026: roma vs genoa
L’ESULTANZA DI MANU KONE E MATIAS SOULE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Roma da tre punti col Genoa di De Rossi

Troppa Roma per il Genoa dell’ex De Rossi. Giallorossi subito in vantaggio, una serata tinta di giallorosso che regala a Gasperini tre punti e spunti positivi, buona la prova di Ferguson, più spazio per lui o a gennaio sarà comunque addio come mormora radio mercato?

Roma-Genoa, il tabellino

RETI: Soulè 14′, Koné 19′, Ferguson 31′, Ekhator 87′.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.  Allenatore: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. Allenatore: De Rossi.

ARBITRO: Marco Di Bello.

