Las Palmas-Real Madrid, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

In uno scenario idilliaco come le Isole Canarie, la prossima sfida della Liga vedrà il Real Madrid affrontare Las Palmas al Estadio de Gran Canaria il 27 gennaio 2024. Questa partita non è solo un viaggio nelle calde isole per il Real Madrid, ma rappresenta una cruciale battaglia calcistica, con il Real Madrid a un solo punto di distanza dai leader della Liga, il Girona. Il Real Madrid arriva a questa partita dopo una vittoria sofferta per 3-2 contro l’Almeria, grazie a un gol tardivo di Dani Carvajal. Nonostante qualche controversia arbitrale, la squadra di Carlo Ancelotti è riuscita a strappare tre punti fondamentali. Tuttavia, affronteranno Las Palmas senza Jude Bellingham, squalificato. Dall’altra parte, Las Palmas, promossa di recente dalla Segunda Division, si è rivelata una delle sorprese della stagione. Attualmente all’ottavo posto in classifica, la squadra di Garcia Pimienta ha ottenuto risultati importanti, inclusa una vittoria contro il Rayo Vallecano e una prestazione impressionante in una sconfitta per 2-1 contro il Barcellona.