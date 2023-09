Lazio, il terzino rischia grosso: Lotito può metterlo fuori rosa

Gli atteggiamenti del terzino biancoceleste non sono piaciuti di recente alla Lazio, che ha quindi deciso di convocarlo per un chiarimento e nel caso prendere provvedimenti. Oltre ai tanti pensieri riguardo il rettangolo verde, Sarri deve tener conto anche di queste situazioni.

Lazio, Lazzari rischia di essere messo fuori rosa

Ieri la società ha deciso di convocare il difensore ex Spal, apparso molto nervoso nelle ultime ore. Il calciatore rischia provvedimenti a lungo termine in caso di un mancato cambio d’atteggiamento. Per Lazzari si è trattata della terza panchina di fila in Serie A, dopo aver giocato le prime due da titolare contro Lecce e Genoa.