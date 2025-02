Lazio – Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Sfida di cartello all’Olimpico tra Lazio e Napoli. Partenopei chiamati a riscattare i due pareggi di fila, arrivati rispettivamente contro Roma e Udinese, e provare ad allungare sull’Inter, che sarà impegnato domenica sul campo della Juventus. Buon momento per i biancocelesti, reduci da due vittorie contro Cagliari e Monza. La gara d’andata del Maradona, disputata lo scorso 8 dicembre, è terminata 0-1, grazie alla rete di Isaksen, in favore della squadra di Baroni. La sfida, in programma sabato 15 alle 18, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Lazio – Napoli, le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Lukaku, Raspadori. All. Conte.