Lazio, occhio alle diffide con l’Udinese: in tre rischiano di saltare il Lecce

La Lazio è tornata a macinare punti grazie alle vittorie con Empoli e Frosinone che fanno tornare momentaneamente il sereno sulla panchina di Sarri. I biancocelesti sono tornati in corsa per un posto in Champions League e domenica 7 gennaio affronteranno l’Udinese alla Dacia Arena. Il tecnico ex Napoli deve, però, stare attento a eventuali squalifiche in vista del match del 14 gennaio contro il Lecce.

Chi rischia la squalifica?

Sono tre i giocatori diffidati che, in caso di ammonizione, salterebbero il Lecce. I giocatori in questione sono Mattia Zaccagni, Nicolò Rovella e Ciro Immobile che ad oggi è ai box per infortunio e resta in dubbio per la sfida contro i friulani.