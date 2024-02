Lazio, Sarri: “C’è grande soddisfazione, avremmo potuto fare il 2-0. Al ritorno sarà dura”

Intervistato da Mediaset, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato la vittoria dei biancocelesti: “Avevamo deciso di fare certe cose dal punto di vista tattico, abbiamo giocato da squadra e per la squadra. C’è senz’altro grande soddisfazione, si tratta di una vittoria contro una delle squadre più forti al mondo. Negli ultimi 15’ ci siamo accontentati della vittoria senza pensare che avremmo potuto fare il 2-0. Sarebbe stata dura lo stesso al ritorno, così è ancora già dura”

Lazio, Sarri: “La squadra era viva ma dimentichiamo tutto”

Tatticamente dove ha vinto la partita? “Avevamo deciso di non allungare il campo, poi ci sono stati momenti in cui non era una scelta ma la forza degli avversari che ci ha tenuti bassi. La squadra era viva, quando riprendeva la palla c’era sempre la sensazione che potevamo fare qualcosa”.

Si può sognare la qualificazione? “Bisogna dimenticarci tutto, domani torniamo a lavorare, abbiamo un ciclo di partite importante. Stanotte resettiamo tutto e ripartiamo”.