“Leao non può segnare così pochi gol” | Le dure critiche verso l’attaccante portoghese

Stefano Cuoghi ex giocatore del Milan ha parlato in esclusiva su “MilanNews.it” riguardo a Leao e alla stagione del Milan fino ad ora, le sue parole.

Milan, Stefano Cuoghi: “Al Milan manca continuità”

Per quali ragioni il Milan in questa stagione risulta spesso tanto altalenante?

“Manca continuità, è un problema oggettivo da tenere in considerazione e da risolvere definitivamente, essendo ormai a febbraio. Così facendo, non si può pensare a traguardi ambiziosi”.

Cosa occorre a Leao per diventare definitivamente trascinatore e leader dei rossoneri?

“Manca la continuità anche in questo caso. Ma, soprattutto, un fattore che non dobbiamo trascurare: occorre che segni più gol, per le caratteristiche che ha e per le ragioni per il tipo di gioco che sviluppa il Milan. Non può segnare così poco. Da uno come lui ci si aspetta come minimo 10 gol”.