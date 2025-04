L’Inter pareggia con il Bayern Monaco e passa il turno: la semifinale sarà Inter – Barcellona

L’Inter, al termine di una gara di grande sofferenza, pareggia con il Bayern Monaco e passa in semifinale di Champions League. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, succede tutto nel secondo tempo: i bavaresi passano in vantaggio con Kane, ma vengono raggiunti prima da Lautaro Martinez e poi da Pavard. Il colpo di testa di Dier, che vale il 2-2, serve a dare un po’ di pepe al finale, ma l’Inter riesce a spuntarla con grinta e determinazione. Sarà Barcellona – Inter una delle due semifinali di Champions League, con i nerazzurri che puntano alla replica di uno storico Triplete, quando nel penultimo atto della competizione europea, incontrarono proprio i blaugrana.

Inter – Bayern Monaco: primo tempo equilibrato

L’Inter dimostra subito di essere in partita con una bella incursione in area di Lautaro e Thuram, tuttavia il rimpallo favorisce l’uscita di Urbig. Il primo tiro in porta dei bavaresi, invece, arriva al 5′ minuto con Muller, ma Sommer para senza difficoltà. I nerazzurri ripartono con Thuram e arrivano alla conclusione con Dimarco, Urbig blocca il sinistro dell’esterno. Al 12′ minuto, invece, Muller inventa per Olise: il francese, solo davanti a Sommer, viene bloccato solamente dall’intervento provvidenziale di Bastoni. La prima metà di gara scorre sul filo dell’equilibrio: entrambe le squadre cercano di sfruttare ogni possibile varco offensivo pe portarsi in vantaggio, ma nessuna delle due riesce a prevalere. I padroni di casa si rendono pericolosi alla mezz’ora con una punizione di Dimarco, deviata da Acerbi, che diventa quasi un assist per Thuram. Al 33′ ci prova anche Calhanoglu, liberato al tiro grazie a un buon lavoro di Lautaro Martinez, tuttavia la sua conclusione si spegne di poco lontano dall’incrocio dei pali. Dopo pochi minuti, il Bayern si fa pericolosissimo: batti e ribatti in area di rigore al termine del quale, i bavaresi conquistano un calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner arriva la conclusione di Kimmich, troppo centrale per impensierire Sommer. Gli uomini di Kompany continuano a farsi vedere in avanti con il tiro di Sané da posizione defilata che, anche in questo caso, termina comodo tra le braccia del portiere dell’Inter. Sul finire della prima frazione, il Bayern mette sotto assedio l’area dei nerazzurri con diversi palloni velenosi, senza però trovare il guizzo decisivo per portarsi in vantaggio.

Inter – Bayern Monaco: succede tutto nella ripresa

La ripresa comincia con una bella ripartenza di Thuram verso la porta avversaria, interrotta solamente dall’intervento di Laimer in copertura. In seguito, sugli sviluppi di calcio d’angolo, un cross di Dimarco diventa insidioso per Urbig, costretto a smanacciare in tutta fretta. Nonostante tutto, però, il Bayern Monaco passa in vantaggio al 51′. Acerbi spazza di testa un cross di Sané, intercettato da Goretzka al limite dell’area e scaricato immediatamente verso Kane: l’attaccante inglese trafigge Sommer con un diagonale precisissimo. L’Inter prova a rispondere con la botta secca di Thuram, neutralizzata prontamente da Urbig. Il Bayern continua ad assediare l’area di rigore nerazzurra a suon di ripartenze: al 55′ Olise vede Muller dall’altro lato dell’area, ma il destro del tedesco termina alto sopra la traversa. Il pareggio dell’Inter arriva al 58′, su calcio d’angolo: Lautaro Martinez sfrutta un errore di Kimmich in copertura e scarica in porta una sassata imparabile per Urbig. Dopo due minuti, i nerazzurri rischiano addirittura il raddoppio: il tiro di Darmian, però, viene messo in calcio d’angolo dalla scivolata di Dier. Proprio sul corner successivo, Pavard trova l’incornata decisiva e insacca il pallone del 2-1. Il Bayern torna a farsi vedere al 66′ con un destro di Muller da fuori area, Sommer può tranquillamente osservare la sfera mentre esce larga sul fondo. Al 74′, il tentativo di Olise viene disinnescato da una grande parata di Sommer; sul corner successivo, però, il colpo di testa di Dier sorprende la difesa dell’Inter e termina in rete. Gli ultimi minuti per l’Inter sono di grande sofferenza: Inzaghi, inoltre, perde anche Bastoni per infortunio. Il Bayern, alla ricerca disperata del gol, attacca a pieno organico e crea diversi pericoli a Sommer, tra i quali il sinistro di Kane terminato alto sopra la traversa a pochi metri dalla porta. In pieno recupero ci prova anche Muller, con un colpo di testa dall’area piccola, parato in posa plastica da Sommer; l’ultimo brivido della gara arriva con il destro al volo di Coman, terminato alto.

Inter – Bayern Monaco, il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (87′ Bisseck); Darmian, Barella (87′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (71′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer (83′ Coman), Dier, Kim (65′ Guerreiro), Stanisic; Kimmich, Goretzka (83′ Pavlovic); Olise, Muller, Sané (65′ Gnabry); Kane. All.: Kompany.

Reti: 51′ Kane (B), 58′ Lautaro Martinez (I), 61′ Pavard (I), 76′ Dier (B)

Ammoniti: 28′ Kim Min-Jae (B), 45’+1 Dier (B), 69′ Arnautovic (I – non dal campo)

Espulsi: