Lione-Rennes, le ultimissime sulle formazioni

Sfida importantissima per il Lione, a caccia di punti per uscire dalla zona rossa della classifica. Al Groupama Stadium, questa sera alle 21, arriva il Rennes, decima forza del campionato, reduce da due vittorie consecutive arrivante contro Clermont e Nizza. Il Lione di Sage arriva alla gara con la sconfitta subita per 3-1 sul campo del Le Havre, dopo un filotto di tre vittorie consecutive, rispettivamente con Nantes, Tolosa e Monaco, che hanno permesso a Les Gones di recuperare terreno sulla zona salvezza.

Le probabili formazioni:

LIONE (3-4-3): Lopes; Adryelson, Lovren, O’Brien; Mata, Caqueret, Tolisso, Henrique; Fofana, Lacazette, Cherki. All. Sage.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Belocian, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fée, Santamaria, D. Doué; Terrier, Kalimuendo. All. Stéphan.