La partita tra Liverpool e Arsenal, prevista per sabato 23 dicembre 2023 alle 17:30 GMT ad Anfield, si prospetta come un affascinante scontro al vertice della Premier League. Il Liverpool, attualmente appena un punto dietro l’Arsenal in classifica, affronta questa cruciale sfida cercando di superare le difficoltà legate a numerosi infortuni. Liverpool-Arsenal, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Liverpool è leggermente favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno al 2.45 su snai e 2.50 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.55 mentre una vittoria dell’Arsenal (segno 2) si trova anche quota 2.75. Ecco la comparazione quote di Liverpool e Arsenal dei bookmakers:

Snai : Liverpool (1): 2.45 Pareggio (X): 3.55 Arsenal (2): 2.70

: Gol Gol : Liverpool (1): 2.50 Pareggio (X): 3.45 Arsenal (2): 2.75

: Sportbet : Liverpool (1): 2.50 Pareggio (X): 3.60 Arsenal (2): 2.75

:

Momento Liverpool

Il Liverpool si presenta a questa sfida con alcune preoccupanti assenze. Giocatori chiave come Matip, Thiago, Jota, Robertson e Mac Allister sono infortunati, mentre Gravenberch è in dubbio. Nonostante queste assenze, la squadra può contare su giocatori di alto livello come Salah, Nunez e Diaz in attacco, con Konate e Tsimikas che rafforzano la difesa insieme a Van Dijk e Alexander-Arnold. Curtis Jones è previsto in mezzo al campo, con il supporto di Szoboszlai ed Endo. Questo potrebbe portare a un approccio tattico più offensivo, sfruttando la velocità e la creatività dei suoi attaccanti.

Momento Arsenal

L’Arsenal, al contrario, arriva a questa partita con l’obiettivo di mantenere la sua posizione in cima alla classifica, nonostante le assenze di giocatori come Tomiyasu, Fabio Vieira, Partey, Timber e forse anche Elneny e Jorginho. La difesa sarà composta da White, Saliba, Gabriel e Zinchenko, mentre a centrocampo Odegaard e Havertz affiancheranno Rice. In attacco, i Gunners si affideranno al trio formato da Saka, Gabriel Jesus e Martinelli per creare opportunità e segnare.

Numeri e Curiosità

Klopp alla guida del Liverpool è imbattuto ad Anfield contro l’Arsenal in Premier League con 6 vittorie e 2 pareggi.

Salah ha un record impressionante contro i Gunners, con 9 gol e 4 assist in 13 partite.

L’Arsenal ha conquistato solo una vittoria nelle ultime 21 trasferte di campionato quando è stata in svantaggio nel punteggio (4 pareggi, 16 sconfitte).

Havertz, in grande forma, ha segnato 4 gol nelle ultime 7 partite, superando il suo rendimento delle 40 partite precedenti.

Liverpool-Arsenal, analisi finale e consigli