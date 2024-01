Mali-Sudafrica, probabili formazioni e dove vederla

Gruppo E della Coppa d’Africa: il Mali affronta il Sudafrica allo stadio Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo, questa sera alle 21. Settima partecipazione per il Mali, giunto in una occasione sino all’ultimo atto, nel 1972, perdendo per 3-2 contro il Congo, sino ai due terzi posti consecutivi delle edizioni 2012 e 2013. Undicesima volta per il Sudafrica – vincitore dell’edizione, disputata in casa, del 1993 – che torna in Coppa d’Africa dopo l’assenza nel passato torneo. Il match sarà visibile, in esclusiva, in diretta e in streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

MALI (4-3-3): Diawara; H. Traore, Niakate, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Bissouma; M. Doumbia, Sissoko, Koita. All. Chelle.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Mothwa; Mudau, Xulu, Sibisi, Modiba; Mokoena, Sithole; Lepasa, Zwane, Tau; Mayambela. All. Broos.