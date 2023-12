Boxing Day di Premier League: a Old Trafford, ospite del Manchester United, arriva la sorpresa Aston Villa, terza della classe, ad un solo punto di distanza dell’Arsenal capolista. Situazioni contrastanti: da una parte i Red Devils, reduci dalla sconfitta sul campo del West Ham, che hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime tre gare, dall’altra, i Villans, usciti con un solo punto dalla sfida casalinga contro lo Sheffield United nell’ultima gara. Lo scorso precedente, risalente ad aprile, è terminato 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete di Bruno Fernandes. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Kambwala, Evans, Shaw; McTominay, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Antony; Hojlund. All. ten Hag.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Lenglet, Digne; Bailey, Ramsey, Douglas Luiz, McGinn; Diaby, Watkins. All. Emery.