Incontro clou dell’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League: a Old Trafford, ospite del Manchester United, arriva il Bayern Monaco. Bavaresi già sicuri della qualificazione e del primi posto nel girone, con quattro vittorie e un pareggio, arrivato nell’ultima uscita sul campo del Copenaghen. Red Devils, ultimi, ancora in corso per un posto agli ottavi, ma con un solo risultato a disposizione: la vittoria. La sfida d’andata, disputata lo scorso 20 settembre, è terminata 4-3 per la formazione tedesca. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport (254); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Amrabat; Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. ten Hag.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Kane. All. Tuchel.