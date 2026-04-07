Il Milan perde lo scontro diretto contro il Napoli e viene scavalcato in classifica. Ad oggi il Napoli è l’unica rivale dell’Inter in classifica. I rossoneri, con i loro punti deboli hanno costantemente perso l’occasione di arrivare allo scudetto. I motivi di una squadra poco attenta sono tanti, ma sui social scatta anche l’hashtag “AllegriOut”.

Milan, addio sogno scudetto

L’obiettivo scudetto, seppur non semplice da raggiungere, adesso è definitivamente saltato. I tifosi sono indignati, sui social c’è chi già scrive #AllegriOut. Il risultato di malcontento che nelle ultime settimane continua a crescere tra la tifoseria rossonera.

A Milano il malcontento arriva dopo che la squadra, dopo gli ultimi risultati, è piazzata dietro Inter, Napoli, Atalanta e Como. Adesso anche la Champions League potrebbe essere compromessa, c’è da vincere assolutamente le prossime due sfide contro Udinese e Verona. A Milano va risolto il problema dell’attacco, ancora una volta, anche al Maradona, è risultato sterile. Il club del Diavolo dovrà fare un’inversione di rotta se gli obiettivi vogliono essere quelli importanti. Senza alcun impegno, se non il campionato, la formazione di Allegri non riesce ad essere competitiva.