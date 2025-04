Milan – Atalanta, le scelte di Conceicao e Gasperini | Le formazioni

Le probabili formazioni di Milan – Atalanta, sfida dal sapore europeo. Ultima spiaggia per sperare in un posto in Europa per i rossoneri di Conceicao.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: IL TABELLINO

MILAN (3-4-3): Sportiello; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; A. Jimenez, Y. Fofana, Reijnders, T. Hernandez; Pulisic, Abraham, Rafael Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini