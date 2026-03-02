Milan, infortunio Bartesaghi: oggi gli esami. Salterà il derby?

Il Milan vince contro la Cremonese grazie anche alla presenza e al gol di Bartesaghi, ma c’è da sorridere a metà, il giocatore esce infortunato dal match contro i lombardi. Le condizioni del

Milan, infortunio Bartesaghi: oggi gli esami

Domenica importante per il Milan, che torna a casa da Cremona con tre punti in tasca, ma anche con un infortunato in più: Davide Bartesaghi. Il giocatore è uscito dal campo perché ha riportato un risentimento al flessore della coscia destra. Gli esami a cui si sottoporrà tra oggi e domani diranno di più sull’entità del suo infortunio, ma il giovane esterno sinistro è ovviamente in dubbio per la gara di domenica contro l’Inter. Il big match del derby della Madonnina regala già numerosi risvolti.

C’è da dire che il giovane esterno rappresenta una pedina importante per Allegri, e la sua eventuale assenza prolungata costringerebbe l’allenatore a rivedere le proprie scelte sul versante mancino della difesa. Ancora più problematico se tutto arriva in vista della sfida contro l’Inter. Per oggi si attendono gli esiti degli esami strumentali per comprendere se si tratta di un semplice affaticamento che richiederà solo qualche giorno di riposo precauzionale o se invece il problema è più serio e comporterà tempi di recupero più lunghi.