Erano due anni che il Milan non provava l’ebrezza della vetta della classifica. La vittoria contro la Fiorentina con una doppietta di Rafa Leao, porta i rossoneri in vetta alla classifica e in solitudine.

Milan, Leao riporta il Milan in vetta. I complimenti di Modric

Aspettavano tutti una reazione ed una rinascita di Leao, soprattutto Max Allegri che gli ha dato tutta la fiducia. Alla fine Rafael Leao, simbolo quanto mai di genio e talento, ma spesso anche tanto spreco, ieri è riuscito a prendere la sua personale rivincita riportando, dopo due anni, il Milan in vetta alla classifica della Serie A. Lo ha fatto in un momento non semplice della gara, quando nella ripresa, andati in svantaggio i rossoneri, il portoghese, supportato dall’ingresso di Gimenez in attacco, ha ripreso il Milan. Prima arriva il gol del pareggio con un rasoterra da 25 metri e poi realizzando il rigore del 2-1 a pochi minuti dalla fine.

A fine gara arrivano anche i complimenti da Modric: “Rafa è davvero fantastico e stavo aspettando di giocare con lui, sfortunatamente si è fatto male presto ma ora è tornato e questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. Un talento straordinario e giocatore: per me uno dei migliori al mondo e lui può ancora migliorare, questo è fantastico. Dipende solo da lui e spero che questi due gol lo aiutino a fargli crescere la fiducia. È molto importante per noi”.