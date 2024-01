Milan, Pioli: “Non siamo nella lotteria Scudetto, pensiamo a migliorare il girone d’andata”

Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Bologna

Pioli ha presentato oggi in conferenza stampa il match che vedrà impegnato il Milan domani contro il Bologna. Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli

Milan-Bologna si giocherà ad un anno dalla scomparsa di Mihajlovic e a pochi giorni dalla scomparsa di Riva…

“Non si può non ricordare Sinisa…manca a tutto l’ambiente, così come mancherà la persona di altri tempi come Gigi Riva“.

La tua squadra deve avere lo spirito di Sinner?

“Sinner ha fatto qualcosa di incredibile. Mi auguro che anche noi in questi anni abbiamo dimostrato di poter lavorare in quel modo. Credo che abbiamo dimostrato di essere simili a Jannik, anche se lui è ora al top del mondo e noi dobbiamo ancora arrivarci“.

Come sta la squadra?

“Credo che la squadra stia in un buon momento perché sono arrivate delle vittorie. Vogliamo solo pensare a domani“.

Leao deve migliorare?

“Secondo me non è così. Rafa è sempre dentro le nostre azioni offensive, sta trovando tante soluzioni, offre tanti assist. Amo Rafa, anche nel suo modo di essere; è un artista e gli artisti sono dei geni e lui è un genio“.

Il Milan deve migliorare in difesa?

“Dobbiamo continuare sul nostri stile di gioco, che è quello di difendere gestendo più la partita; dobbiamo forzare meno giocate. La squadra non sarà mai così solida senza palla, ma lo può essere con la palla“.

Inzaghi e Allegri mettono il Milan nella lotta Scudetto lei cosa ne pensa?

“Sono entrambi molto bravi, ma al momento non siamo in quella lotteria lì. Siamo nella nostra lotteria, di pensare a vincere le partite per migliorare il girone d’andata“.

È passata la tempesta?

“No, perché noi dipendiamo dai risultati. Pensiamo a far risultato domani. Basta poco per passare da un momento negativo a positivo e viceversa“.

Pioli: “Vogliamo essere competitivi su due fronti”

Aiuta non avere le coppe in questo momento?

“Il nostro obiettivo è essere competitivi in due competizioni. Vogliamo arrivare fino in fondo in Europa League e tenere alto il livello in campionato“.

Manca un attaccante fisico oltre Giroud?

“I nostri attaccanti si sposano bene con Giroud. Se manca lui, c’è Jovic che secondo me ha anche caratteristiche simili”.

Cosa ne pensa di Zirkzee?

“È un ragazzo giovane molto completo, dentro la partita e che ha grande qualità tecnica. Sarà da tenere in grande considerazione dalla nostra fase difensiva“.

Loftus più mezzala o trequartista?

“Sta lavorando tanto, ha avuto problemi che non gli hanno permesso di allenarsi con continuità. Si parla troppo di ruolo, ma lui senza palla ha sempre giocato da trequartista“.

Come marcare Zirkzee?

“Per come lavoriamo noi in fase difensiva vorremmo che i nostri centrocampisti lavorassero forte sui loro centrocampisti e i nostri due centrali sulla loro punta“.

Teme più il palleggio o la profondità del Bologna?

“Entrambe le cose, sono una squadra completa. Soprattutto Ferguson come mezzala di inserimento è sempre molto pericoloso“.