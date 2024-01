Milan, Pulisic nominato calciatore americano dell’anno | Quarto premio per l’ex Chelsea

Christian Pulisic è stato designato come il calciatore americano dell’anno per il 2023, aggiudicandosi questo prestigioso riconoscimento per la quarta volta nella sua carriera. Con questo successo, l’attaccante del Milan ha eguagliato il record di Landon Donovan.

I complimenti del Milan

Il Milan ha condiviso un video che cattura il momento in cui l’ex giocatore del Chelsea ha appreso della sua vittoria. Pulisic ha espresso la sua gratitudine con queste parole: “Grazie ragazzi, lo apprezzo molto”.