Milan, segnali positivi dalla Francia: Hernandez e Maignan titolari

Ottime notizie per la Nazionale francese, ma ancor di più per il Milan di Pioli. Theo Hernandez e Mike Maignan tornano titolari per la sfida contro la Germania. I due milanisti si sono allenati in gruppo dando ottime risposte, un sospiro di sollievo anche per Pioli che li avrà in forma per il derby.

Milan, Pioli si prepara al derby

Stefano Pioli si prepara al derby di Milano con grande attenzione e dedizione. Il tecnico del Milan è consapevole dell’importanza della sfida e della rivalità che esiste tra le due squadre. Il tecnico romagnolo inizia a preparare la partita con largo anticipo, analizzando attentamente le caratteristiche dell’Inter. Studia i movimenti dei giocatori nerazzurri, le loro tattiche e il loro stile di gioco. Inoltre, Pioli, tiene in considerazione le condizioni fisiche e mentali dei suoi giocatori. Cerca di ottimizzare la condizione fisica della squadra e di motivarla a dare il massimo in una partita così importante.