Le indagini sul Milan continuano, nella perquisizione avvenuta martedì è venuto alla luce un documento che mette la società ulteriormente a rischio, oltre a confermare l’ipotesi della Procura: Il Milan è ancora in mano a Elliot.

Milan, sotto indagine: spuntano investitori arabi

Il Milan è al centro di alcune indagini riguardanti il cambio di proprietà e nei giorni scorsi la Guardia di finanza ha perquisito la sede del club. Gazidis e Furlani, rispettivamente ex ed attuale amministratore delegato del Milan, sono accusati di ostacolo all’esercizio delle funzioni pubbliche dell’autorità di vigilanza. Secondo gli inquirenti, il club sarebbe ancora di proprietà di Elliot ma sarebbe stato tenuto nascosto alla Federcalcio.

Il documento incriminato AC Milan Investor Presentation che il club rossonero avrebbe preparato a margine dei colloqui con potenziali investitori arabi. E sarebbe proprio il report consegnato ai potenziali investitori che può svelare la vera proprietà della società alla Procura.

Intanto, ieri, RedBird, ha preso posizione con un comunicato dichiarando ancora una volta la proprietà sul club rossonero: “RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan. L’idea che RedBird non possieda e non controlli l’AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti”.

I rischi della società rossonera

Il Milan potrebbe pagare caramente i suoi errori. Per la Giustizia Sportiva italiana, se accertati i reati, comporterebbe la violazione dell’articolo 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva. In questo caso le sanzioni vanno dalla semplice ammenda fino alla penalizzazione in classifica. La decisione passerà a Giuseppe Chiné, che dovrà studiare le carte e decidere come muoversi nei confronti del Milan. Al club milanese potrebbe infatti essere imputata la violazione di più di un articolo del Codice di giustizia sportiva a seconda di quale sarà l’interpretazione della procura. Le indagini si prospettano lunghe ma il rischio di sanzioni, se le accuse venissero confermate, sarebbe elevato.