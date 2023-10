Ottava giornata di Serie A: il Monza ospita la Salernitana nell’incontro delle 12.30. Brianzoli, reduci da quattro risultati utili consecutivi, ultima la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, vogliono continuare il buon momento. Dall’altra parte la Salernitana, unica squadra insieme al Cagliari a non aver trovato i tre punti in questo campionato e reduce dallo 0-4 interno subito dall’Inter, costretta a fare risultato per uscire dalla crisi. L’ultimo precedente all’U-Power Stadium, risalente a novembre 2022, è terminato con la vittoria dei biancorossi per 3-0 con reti di Carlos Augusto, Pessina e Dany Mota. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino