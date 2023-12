Si sa che le parole di Mourinho fanno sempre discutere. E anche stavolta è così, visto che lo Special One nuovamente detto la sua sul suo futuro anche se il portoghese sembrerebbe aver messo le cose in chiaro.

Mourinho: “Non dirò mai vado via”

La sua sensazione è che la sua volontà di rimanere a Roma verrà recepita dalla proprietà?

“Non ho sensazioni, so che sto lavorando bene con la proprietà. Io sono sicuro che se fosse possibile la proprietà spenderebbe 20/30 milioni per un difensore a gennaio, ma non può farlo. Basta pensare a Kristiansen, che a oggi non può giocare in Europa. Questo per dire che l’ambizione della proprietà è la stessa che ho io, come la frustrazione… Io però non voglio scappare da questa situazione, sono disponibile per ogni tipo di progetto che la società voglia fare in futuro. Devo però scegliere la mia vita prima di giugno, per me e per questa gente. Io non dirò mai vado via”. Queste le sue parole in conferenza stampa.

E ai canali ufficiali del club rincara la dose: “Ho detto poi che voglio continuare nella Roma, sarebbe troppo difficile separarmi da un club e da una tifoseria unica. Ho avuto tante tifoserie fantastiche, se ci separiamo non sarà per causa mia. Ho detto questo perché qualche volta sarà meglio dare opportunità ai giovani, che hanno potenzialità per svilupparsi, anziché prendere calciatore su cui non c’è niente su cui sviluppare, che non tornerà più top, si perde tempo”.