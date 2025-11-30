Neres glaciale e il Napoli aggancia il primo posto (1-0). Altra sconfitta per Gasperini contro una big

Con la squalifica di Gasperini c’è Tullio Gritti sulla panchina della Roma contro il Napoli. Lo spartito del match è semplice: le due squadre pressano alto per non dare tranquillità nella costruzione dal basso. Il primo tempo regala poche emozioni ma al 36′ in contropiede Neres chiude un uno-due in velocità con Hojlund che si conclude con il gol dell’ex Benfica dopo aver fulminato in corsa Cristante e aver battuto Svilar. La seconda frazione di gioco è la fotocopia dei primi 45 minuti con il Napoli che gestisce il gol di vantaggio anche se al 90′ rischia di prendere gol da Baldanzi e serve un super Milinkovic-Savic a portare i tre punti a Conte. Il Napoli aggancia il Milan al primo posto mentre la Roma dimostra le grosse difficoltà contro le big e subisce la quarta sconfitta in campionato di cui tre con le prime tre in classifica.

Tabellino del match

Reti: 36′ Neres

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante (62′ El Aynaoui), Konè, Wesley (82′ El Shaarawy); Soulè (62′ Dybala), Pellegrini (80′ Bailey); Ferguson (46′ Baldanzi). All. Tullio Gritti

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (85′ Lucca), Hojlund (80′ Elmas), Lang (70′ Politano). All. Conte

Ammoniti: 54′ Cristante, 62′ Lobotka, 64′ Beukema, 73′ Baldanzi, 86′ N’Dicka, 93′ El Shaarawy, 96′ Olivera