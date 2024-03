Nottingham Forest-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

Reds in campo con il 4-3-3. Difesa con Konate e Van Dijk al centro, supportati da Bradley e Robertson sulle fasce. In mezzo al campo Mac Allister, Gomez e Szoboszlai. In avanti Elliott e Diaz ai lati di Nunez.

Nottingham Forest-Liverpool, le probabili formazioni:

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Niakhaté, Murillo, Toffolo; Danilo, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi. All. Espirito Santo.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gomez, Szoboszlai; Elliott, Nunez, Diaz. All. Klopp.