Nottingham Forest e Manchester United in scena al City Ground per la ventesima giornata di Premier League, sabato alle 18.30. Padroni di casa, sedicesimi, hanno ritrovato la vittoria contro il Newcastle e cercano continuità per allungare sulla zona rossa. Stessa continuità che manca ai Red Devils, sesti, a cinque punti dal Tottenham, ma reduci dalla rimonta contro l’Aston Villa. La gara d’andata, disputata ad agosto, è terminata 3-2 per la formazione di ten Hag. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Turner; Williams, Murillo, Niakhate, Aina; Yates, Mangala; Origi, Gibbs-White, Elanga; Wood. All. Cooper.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Shaw, Evans, Varane, Dalot; Mainoo, Eriksen; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.