Pari e spettacolo tra Lazio e Atalanta (2-2)

Doppia rimonta Atalanta con la Lazio
IL TABELLINO
LAZIO-ATALANTA 2-2
LAZIO (4-3-3) – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor (37′ st Belahyane); Isaksen (20′ st Cancellieri), Maldini (31′ st Dia), Zaccagni (31′ st Noslin). A disposizione: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Pedro, Ratkov, Hysaj, Provstgaard, Przyborek, Lazzari. All. Sarri.
ATALANTA (3-4-2-1) – Carnesecchi; Scalvini (19′ st Kossounou), Hien, Kolasinac (30′ st Ahanor); Zappacosta, de Roon (19′ st Musah), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (30′ st Sulemana), Zalewski; Krstovic (40′ st Scamacca). A disposizione: Rossi, Sportiello, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Vavassori. All. Palladino.
Arbitro: Manganiello.
Marcatori: 2′ st Dele-Bashiru (L), 6′ st Pasalic (A), 42′ st Dia (L), 44′ st Musah (A).
Ammoniti: de Roon (A), Pasalic (A), Hien (A).