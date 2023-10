Nel post-partita della sfida con il Paris Saint-Germain, Stefano Pioli ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Amazon Prime. Queste le sue parole riprese da TMW: “Risultato pesante, la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare ma dovevamo giocare meglio sul piano tecnico. Loro hanno sfruttato le occasioni avute, nel secondo tempo è diventato tutto più difficile”.

L’occasione di Pulisic?

“Poteva portare palla prima di decidere, ma non era facile sviluppare manovre pulite perché facevano molta pressione”.

Preoccupato?

“Si è sempre preoccupati quando perdi due partite di fila, ho visto cose che possiamo sviluppare meglio. Dobbiamo crescere, il girone non è finito con questa partita però ovviamente dobbiamo correre e fare bene a partire da Napoli”.

La prestazione le è piaciuta?

“Abbiamo fatto una buonissima prestazione, giocando meglio del PSG per 60 minuti. Poi subire il secondo gol può diventare difficile, abbiamo mollato un po’, ci siamo ripresi pensando di poterla pareggiare. Dispiace, l’abbiamo interpretata bene come l’avevamo preparata, in alcune situazioni loro hanno avuto più qualità di noi e questo ha deciso il risultato”.