Roma-Brighton, probabili formazioni e dove vederla

Andata degli ottavi di finale di UEFA Europa, in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico, tra la Roma e il Brighton di De Zerbi. Secondo posto nel Gruppo G e play-off superato ai calci di rigore contro il Feyenoord per i giallorossi di De Rossi. Primato nel Gruppo B, davanti a Marsiglia e Ajax, per la formazione inglese. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Roma-Brighton, le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

BRIGHTON (3-4-1-2): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte; Enciso, Ferguson. All. De Zerbi.