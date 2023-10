La Roma sta preparandosi per il ritorno in Europa League contro lo Slavia Praga, un match cruciale per avanzare nella fase a gironi.

C’è un motivo per sorridere per la Roma di José Mourinho mentre si avvicina questa partita. Dopo la vittoria nell’andata, c’è l’indicazione che un giocatore chiave sta per tornare in campo.

Si tratta di Lorenzo Pellegrini, il versatile centrocampista-attaccante e capitano, che era infortunato.

Recentemente, ci sono state voci riguardo a Pellegrini circolate a causa di dichiarazioni da parte di Fabrizio Corona.

Il paparazzo sostiene che il giocatore era stato denunciato quattro volte per stalking da un’escort rumena di 24 anni.

Pellegrini, però, ha prontamente smentito queste voci in modo deciso, affermando di non voler dedicare tempo a sciocchezze e di aver già incaricato i suoi avvocati di tutelare i suoi interessi e quelli della sua famiglia.

Ha anche menzionato l’arrivo imminente del suo terzo figlio e ha espresso la speranza che le autorità competenti intervengano nel suo caso.