La Roma vince allo Zini contro la Cremonese (3-1) e si salda prima in classifica, da sola. Primato che i giallorossi che non si raggiungevano da ben 10 anni.

Roma, effetto Gasp: primi in classifica

La Roma primeggia in Serie A grazie alla vittoria contro la Cremonese e all’Inter che non è riuscita a mantenere il passo. La formazione capitolina, con l’arrivo di Gianpiero Gasperini, torna a respirare aria d’alta quota e lo fa nel modo migliore possibile: tre gol degli attaccanti inflitti alla Cremonese.

L’ultimo precedente della Magica prima in classifica risale al 28 ottobre 2015, quando la Roma, allenata da Rudi Garcia batté l’Udinese 3-1 e salì momentaneamente al comando a quota 23 punti, davanti a Napoli, Fiorentina e Inter. Con tre punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Milan, la formazione di Gasperini si gode il primo posto e attendono il Napoli nella prossima di campionato. Contro i partenopei sarà uno scontro diretto che ci dirà tanto sulla stagione dei giallorossi. Ma prima di sfidare la squadra di Antonio Conte i capitolini sfideranno il Midtjylland in Europa League.