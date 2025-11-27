Roma-Midtyjlland, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna l’Europa League e torna anche la Roma in campo. La formazione vuole sfatare il tabù che si è creato all’Olimpico, dove i capitolini hanno incassato due sconfitte in questa edizione; contro Lille e Viktoria Plzen. Il match di oggi contro i danesi avrà fischio d’inizio alle ore 18:45, Roma-Midtyjlland sarà arbitrata da Dabanovic.

Roma-Midtyjlland, probabili formazioni

La Roma arriva alla quinta gara della prima fase di Europa League con 2 vittorie e due sconfitte. I giallorossi, a differenza del campionato, dove guidano la Serie A, in Europa hanno collezionato solo 6 punti ad oggi e, per sognare di andare avanti nella competizione, dovranno conquistare altri punti.

I i danesi del Midtyjlland che guidano la League Phase con 12 punti frutto di 4 vittorie in 4 partite arrivano in capitale con il sogno di fermare la Roma di Gasperini. Oggi uno dei giocatori della formazione danese sarà un osservato speciale; Francolino è finito nella lista dei desideri di Massara, pensato per rinforzare il pacchetto offensivo del Gasp.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Konè, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè; Pellegini, Ferguson. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Ghilardi, Rensch, Cristante, Pisilli, El Shaarawy, Dybala, Bailey, Hermoso. Indisponibili: Angelino, Dvbyk. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Erlic, Bech Soresen, Diao; Biskov, Billing, Castillo, Bak; Osorio, Cho; Franculino. Allenatore: Tullberg.

A disposizione: Ugboh, Lossl, Lee, Paulinho, Mbabu, Dani Silva, Bravo, Gogorza, Etim. Indisponibili: Nuno Santos, Braganca, Fresneda. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Dabanovic (Montenegro).

Dove vedere Roma-Midtyjlland

La partita Roma-Midtjylland, valevole per la quinta giornata di Europa League, in programma oggi, giovedì 27 novembre, con inizio alle 18.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 23 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su NOW e SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l’apposita app.